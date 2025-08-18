Homem evita tragédia e salva criança de ser atropelada por carreta

Cena registrada por câmera de segurança em Redenção mostra resgate por frações de segundo

Por PEDRO PESSOA, de Belém especial para o Portal SN

Uma cena impressionante quase terminou em tragédia em Redenção, a 909 km de Belém, no sul do Pará. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que uma criança corre para a rua no exato instante em que uma carreta passa pelo local.

O menino estava brincando na calçada de um estabelecimento comercial, acompanhado de outra criança, quando de repente dispara em direção à pista. O relógio marcava quase 18h, horário de grande movimento em uma das avenidas mais importantes da cidade.

Nas imagens, é possível ver o desespero de um homem que estava por perto. Ele corre atrás da criança, chega a escorregar, mas não desiste. Antes mesmo de alcançar o garoto, grita. O alerta faz a criança parar e recuar, no momento exato em que a carreta passa, a poucos centímetros de distância.

Se o menino tivesse dado mais um passo, teria sido atingido. Pela velocidade e proximidade do veículo, o motorista não teria qualquer chance de frear a tempo.

As pessoas que estavam no local ficam em choque. O homem que conseguiu evitar a tragédia aparece colocando as mãos na cabeça, sem acreditar que salvou a criança por frações de segundo.

Apesar do enorme susto, o menino não sofreu ferimentos. E o motorista da carreta seguiu o trajeto sem perceber nada.