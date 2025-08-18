NO PARÁ

Homem evita tragédia e salva criança de ser atropelada por carreta

18, agosto, 2025
Cena registrada por câmera de segurança em Redenção mostra resgate por frações de segundo
Compartilhamentos

Por PEDRO PESSOA, de Belém especial para o Portal SN

Uma cena impressionante quase terminou em tragédia em Redenção, a 909 km de Belém, no sul do Pará. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que uma criança corre para a rua no exato instante em que uma carreta passa pelo local.

O menino estava brincando na calçada de um estabelecimento comercial, acompanhado de outra criança, quando de repente dispara em direção à pista. O relógio marcava quase 18h, horário de grande movimento em uma das avenidas mais importantes da cidade.

Nas imagens, é possível ver o desespero de um homem que estava por perto. Ele corre atrás da criança, chega a escorregar, mas não desiste. Antes mesmo de alcançar o garoto, grita. O alerta faz a criança parar e recuar, no momento exato em que a carreta passa, a poucos centímetros de distância.

Se o menino tivesse dado mais um passo, teria sido atingido. Pela velocidade e proximidade do veículo, o motorista não teria qualquer chance de frear a tempo.

As pessoas que estavam no local ficam em choque. O homem que conseguiu evitar a tragédia aparece colocando as mãos na cabeça, sem acreditar que salvou a criança por frações de segundo.

Apesar do enorme susto, o menino não sofreu ferimentos. E o motorista da carreta seguiu o trajeto sem perceber nada.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!