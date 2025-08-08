Homem faz disparos e se tranca em caminhão

Episódio ocorreu no Trevão, área de descanso de caminhoneiros e carretas no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Trabalhadores que atuam diariamente no Trevão, área de descanso de caminhoneiros e carretas no município de Santana, a 17 km de Macapá, passaram por momentos de tensão na manhã desta sexta-feira (8), após testemunharem disparos de arma de fogo.

Por volta das 9h, testemunhas relataram que um homem fez vários tiros para o alto, assustando quem estava ou passava pelo local.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao Trevão, encontrou o condutor de um caminhão de placa RYF-7J67 trancado dentro da cabine do veículo. Após cerca de 20 minutos de negociação, o homem decidiu abrir a porta.

Nesse momento, os policiais notaram que ele havia deixado um objeto sobre o banco. Durante a abordagem, foi localizada uma arma de fogo calibre 38 com 10 munições – cinco deflagradas e cinco intactas.

O motorista, que não teve o nome divulgado, preferiu não se pronunciar sobre os disparos ou sobre o motivo da ação. Ainda segundo a PM, uma mulher que estava na cabine relatou que, durante todo o tempo, ele manteve a arma em punho.

Ambos foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde o caso foi registrado.