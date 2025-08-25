HOMICÍDIO

Homem que descumpriu medida protetiva e matou amigo da ex-namorada por ciúmes é preso

25, agosto, 2025
Foto: Divulgação/Redes Sociais
Crime e prisão ocorreram no município de Porto Grande, a cerca de 100 km de Macapá.
O homem identificado como Clébio Silva dos Santos foi preso pela Polícia Civil do Amapá após matar Enos Lobato Andrade, amigo de sua ex-namorada, em um crime motivado por ciúmes no município de Porto Grande, a cerca de 100 km de Macapá.

A prisão ocorreu menos de 24 horas após o homicídio, durante ação conjunta entre a Delegacia de Atendimento à Mulher de Macapá e a Delegacia de Porto Grande, no âmbito da Operação Shamar.

Clébio Silva dos Santos foi preso pela Polícia Civil do Amapá

Segundo as investigações, Clébio, que já tinha uma medida protetiva de urgência em seu desfavor, tentou obrigar a ex-companheira a entrar em seu carro. Enos Andrade interveio para impedir a ação e acabou sendo atacado com golpes de faca. Outras duas pessoas que tentaram ajudar também ficaram gravemente feridas.

De acordo com a Polícia Civil, o crime evidencia a gravidade da violência de gênero e seus desdobramentos.

“A rapidez na elucidação deste caso demonstra o comprometimento da instituição com a segurança da população. Crimes dessa natureza não serão tolerados e os responsáveis responderão rigorosamente pela Justiça”, afirmou o delegado Manoel Pacheco, que coordenou a operação em Porto Grande.

Vítima

A Operação Shamar, voltada para o fortalecimento de medidas de proteção às mulheres e para o combate à violência doméstica e familiar, reforçou sua eficácia ao resultar na captura de Clébio. O caso será encaminhado à Justiça para que o autor responda pelos crimes cometidos.

Seles Nafes
