Homem que descumpriu medida protetiva e matou amigo da ex-namorada por ciúmes é preso

Crime e prisão ocorreram no município de Porto Grande, a cerca de 100 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O homem identificado como Clébio Silva dos Santos foi preso pela Polícia Civil do Amapá após matar Enos Lobato Andrade, amigo de sua ex-namorada, em um crime motivado por ciúmes no município de Porto Grande, a cerca de 100 km de Macapá.

A prisão ocorreu menos de 24 horas após o homicídio, durante ação conjunta entre a Delegacia de Atendimento à Mulher de Macapá e a Delegacia de Porto Grande, no âmbito da Operação Shamar.

Segundo as investigações, Clébio, que já tinha uma medida protetiva de urgência em seu desfavor, tentou obrigar a ex-companheira a entrar em seu carro. Enos Andrade interveio para impedir a ação e acabou sendo atacado com golpes de faca. Outras duas pessoas que tentaram ajudar também ficaram gravemente feridas.

De acordo com a Polícia Civil, o crime evidencia a gravidade da violência de gênero e seus desdobramentos.

“A rapidez na elucidação deste caso demonstra o comprometimento da instituição com a segurança da população. Crimes dessa natureza não serão tolerados e os responsáveis responderão rigorosamente pela Justiça”, afirmou o delegado Manoel Pacheco, que coordenou a operação em Porto Grande.

A Operação Shamar, voltada para o fortalecimento de medidas de proteção às mulheres e para o combate à violência doméstica e familiar, reforçou sua eficácia ao resultar na captura de Clébio. O caso será encaminhado à Justiça para que o autor responda pelos crimes cometidos.