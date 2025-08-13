Ibama autoriza navio-sonda da Petrobras a iniciar simulações na costa do Amapá

Avaliação pré-operacional está marcada para o próximo dia 24

Por SELES NAFES

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) agendou para 24 de agosto a simulação de acidentes em atividades de exploração de petróleo para a Petrobras, na costa do Amapá. A informação foi confirmada pela presidente da estatal, Magda Chambriard ao senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

“Se concluiu hoje (12) mais uma reunião entre Petrobras e Ibama e finalmente tivemos autorização para que o navio sonda da Petrobras que está nessa altura (litoral do Pará) se desloque até a costa do Amapá”, explicou o senador, apontando para um mapa em seu gabinete.

O exercício de avaliação pré-operacional representa a última etapa do processo de licenciamento para a perfuração de um poço de pesquisa a 170 km da costa de Oiapoque, na Margem Equatorial, a 2,8 mil metros de profundidade. O local também está a 550 km da foz do Rio Amazonas.

Caso a estatal confirme a existência de petróleo em quantidade comercialmente viável, será iniciado o processo de exploração.

“Exploração sustentável para gerar emprego para a nossa gente, e sobretudo para garantir a transição energética”, acrescentou Randolfe.

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União), também celebrou a autorização.

“Essa é uma vitória do Amapá e do Brasil. Um marco, resultado do empenho e do trabalho conjunto de vários atores que defendem um futuro energético sustentável para o nosso país.”