Integrante de quadrilha condenada por assalto a banco é preso em Macapá

Tárcio Santana Barriga foi localizado no Centro Comercial, por agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá prendeu, nesta terça-feira (26), um dos integrantes de uma quadrilha condenada a mais de 20 anos de prisão pelo assalto a uma agência bancária. A ação criminosa também resultou na prisão de um sargento da Polícia Militar e na morte de um dos assaltantes.

Tárcio Santana Barriga foi localizado no Centro Comercial de Macapá. Contra ele havia três mandados de prisão em aberto — dois por receptação e um por roubo ocorrido em 2019, no município de Pedra Branca do Amapari.

Relembre o caso

Tárcio integrava um grupo de assaltantes liderado pelo então sargento da Polícia Militar conhecido como Bararuá. No dia do crime, o militar foi baleado na perna durante confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O assalto ocorreu em uma agência do Banco do Brasil. Equipes do Bope reforçavam o policiamento na região quando desconfiaram da movimentação de duas caminhonetes. Os policiais montaram campana e, já na madrugada, abordaram os suspeitos no momento em que deixavam a agência.

Houve intensa troca de tiros, um dos criminosos foi morto e os demais acabaram se rendendo, entre eles Tárcio e Bararuá, que dirigia uma das caminhonetes usadas no crime.

Condenação

Tárcio foi condenado a 25 anos de prisão. Bararuá recebeu pena de 23 anos e nove meses. Na sentença, a Justiça destacou que o sargento se aproveitou da condição de militar e da boa reputação que possuía nas comunidades de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio para agir sem levantar suspeitas, contando com seis comparsas.

A agência assaltada foi arrombada e ficou inoperante por mais de seis meses, sem recursos disponíveis nos caixas eletrônicos.