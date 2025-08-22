Jornalista que teve conta invadida e usada para pornografia será indenizado pelo Facebook

Por SELES NAFES

O jornalista Ney Pantaleão, que também é advogado, conquistou uma vitória judicial contra o Facebook após provar que sua conta foi invadida por hackers e utilizada para publicar conteúdos pornográficos. A ação tramitou no 7º Juizado Especial Cível de Macapá e resultou em um acordo que garantiu ao comunicador indenização de aproximadamente R$ 10 mil.

A invasão ocorreu em fevereiro de 2024, quando Pantaleão perdeu o acesso ao perfil utilizado para divulgar reportagens, editoriais e análises políticas que alcançavam milhares de leitores no Amapá e em outros estados.

Os criminosos alteraram senhas e dados de recuperação, impedindo qualquer tentativa de retomada do controle da conta. Poucos dias depois, começaram as publicações de conteúdo pornográfico, o que abalou diretamente a imagem profissional do jornalista.

Diante do episódio, Pantaleão acionou a advogada Helen Martins, que ingressou com ação judicial responsabilizando a plataforma pela falha de segurança e pelos danos causados.

“Meu cliente é um profissional respeitado, cuja página sempre foi referência de informação. O uso indevido do perfil para disseminar pornografia foi um atentado grave contra sua credibilidade”, destacou a defesa.

O processo demonstrou que, mesmo com a autenticação de dois fatores ativada, a conta foi vulnerada, revelando fragilidade do sistema. Além disso, segundo a ação, o suporte da plataforma não apresentou soluções eficazes para recuperar o acesso, o que prolongou o constrangimento.

Sem alternativa, o caso foi levado à Justiça, onde a empresa reconheceu os prejuízos e fechou acordo indenizatório.