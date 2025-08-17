Jornalistas são presos durante agenda de Furlan em Macapá

Por SELES NAFES
Dois jornalistas que atuam num programa de rádio de Macapá foram presos na manhã deste domingo (17) pela Guarda Civil Municipal durante uma confusão envolvendo o prefeito Antônio Furlan (MDB) e assessores dele. O episódio ocorreu durante uma visita do gestor municipal às obras do Hospital Municipal da Zona Norte, no bairro Jardim Felicidade, após questionamentos feitos por Heverson.
Segundo o jornalista, o clima ficou tenso após uma pergunta feita ao prefeito sobre um suposto atraso no cronograma da construção que iniciou em 2023. Após a pergunta, Furlan teria se irritado e derrubado o celular que Iran usava para filmar os questionamentos sendo feitos.
Heverson e Iran teriam passado a receber socos e ponta-pés de assessores, e Iran teria sido jogado no chão.
“Fomos agredidos sem justificativa, apenas exercendo nosso direito de perguntar”, afirmou Heverson ao Portal SN.
A Guarda Municipal, que acompanhava a comitiva, interveio imobilizando os dois profissionais, que foram conduzidos ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.
Posteriormente, os jornalistas foram encaminhados à Delegacia de Crimes Contra as Mulheres (DECCM), após duas assessoras da prefeitura afirmarem terem sido agredidas durante o tumulto.
O Portal SN entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da prefeitura pedindo um posicionamento sobre o ocorrido.
O advogado Maurício Pereira, que representa a defesa dos dois comunicadores, informou que o prefeito não foi agredido, e por isso não figura como vítima. Contudo, ele cofirmou que duas assessoras registraram ocorrência.
“Elas informaram que receberam cotoveladas, empurrões e xingamentos e por isso ele foi trazido para a Delegacia das Mulheres, mas isso não se confirmará porque não existem imagens dessas agressões. Estamos aguardando o procedimento pela delegada de plantão. Se forem confirmadas as agressões, teremos um termo circunstanciado e não uma prisão em flagrante”, explicou o advogado.
O guarda municipal Armando explicou que a equipe estava em patrulhamento quando foi avisada por populares sobre uma confusão envolvendo suposta agressão ao prefeito, e confirmou a queixa de suas assessoras. Ele confirmou que o prefeito não registrou ocorrência.
“Uma delas (assessora) disse que estava com dores em um dos seios e foi levada para perícia na Politec. Eles iam ser linchados. Os dois comunicadores foram entregues ilesos aqui na delegacia”, comentou.
Até o fechamento deste ano, por volta de 12h30, Heverson estava em uma cela da delegacia.