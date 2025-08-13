Justiça revoga regime aberto e flanelinha retorna para cadeia

João Rodrigues de Souza foi localizado no Centro Comercial de Macapá pelo Grupo Capturas da Polícia Civil do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

O Grupo Capturas da Polícia Civil do Amapá cumpriu ordens da Vara de Execução Penal e prendeu, na manhã desta quarta-feira (13), um flanelinha que cumpria pena em regime aberto por roubo.

João Rodrigues de Souza, de 29 anos, foi localizado no Centro Comercial de Macapá e, no momento da abordagem, afirmou aos policiais que estava trabalhando.

Contra ele havia um mandado de prisão definitiva, decorrente de condenação já transitada em julgado, com validade até 2028.

Na decisão, a Justiça determinou a suspensão do regime aberto e ordenou que o condenado cumpra o restante da pena – 1 ano e 7 meses – em regime semiaberto.

O preso foi conduzido ao Ciosp do Pacoval e deve ser encaminhado ainda hoje à audiência de custódia.