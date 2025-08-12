Léo Foguete é confirmado na 54ª Expofeira do Amapá

Com seu estilo marcante, que mistura piseiro e forró de vaquejada, o artista promete agitar o público do evento no dia 5 de setembro.

Por RODRIGO DIAS

O Governo do Amapá confirmou, nesta terça-feira (12), mais uma atração para a 54ª Expofeira do Amapá: o cantor Léo Foguete. Com seu estilo marcante, que mistura piseiro e forró de vaquejada, o artista promete agitar o público do evento no dia 5 de setembro.

Natural de Tocantins, Léo Foguete conquistou rapidamente o Brasil com seu talento e carisma. Entre seus sucessos estão Cópia Proibida e Cabelo ao Sol, que viraram hits em festas e rádios de todo o país. O cantor também é conhecido pela parceria com Nattan na música Última Noite, que alcançou grande popularidade.

Com a inclusão de Léo Foguete, a Expofeira 2025 reforça uma programação musical variada, contemplando diferentes estilos e garantindo opções para todos os públicos.

Atrações já confirmadas:

Forró: Calcinha Preta e Limão com Mel

Axé: Ivete Sangalo

Gospel: Maria Marçal, Cassiane e Rosa de Saron

Pagode/Romântico: Alexandre Pires

A 54ª Expofeira do Amapá será realizada de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. A programação completa, com datas e horários dos shows, será divulgada em breve.