Macapá terá o maior polo de serviços sociais, esportivos e de lazer do Amapá

Por SELES NAFES
Macapá vai ganhar, nos próximos meses, o maior polo de serviços sociais já construído no Amapá. O Centro Multiuso Aldeia da Paz será erguido na zona norte da capital, com investimento de R$ 15 milhões garantidos pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) e execução pelo Governo do Estado. O lançamento oficial da obra ocorreu neste sábado (9), com a presença do governador Clécio Luís.
Com 13 mil metros quadrados de área construída, o espaço reunirá em um só local serviços de cidadania, saúde, educação, esporte, cultura e lazer. A estrutura contará com Super Fácil, Defensoria Pública, clínica médica, atendimento odontológico e psicológico, biblioteca, laboratório de informática, quadras poliesportivas, piscina, salas de música, auditório para eventos, horta comunitária, academia ao ar livre, área pet e parquinho infantil, entre outros equipamentos.
Localizado na Rodovia Norte-Sul, próximo ao Residencial Miracema, o centro foi projetado para atender uma das regiões mais populosas de Macapá, oferecendo acesso facilitado a serviços públicos e espaços de convivência.
“A construção do Aldeia da Paz marca o início de uma grande transformação para a nossa capital, simboliza a força da política pública feita com responsabilidade, mostrando que é possível garantir dignidade e oportunidade para todos”, destacou Randolfe.
O governador Clécio reforçou que o novo complexo será um marco na infraestrutura social do Estado, ampliando o acesso da população a serviços essenciais e atividades que promovam inclusão e qualidade de vida.