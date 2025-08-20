BRINCADEIRA DE MAU GOSTO

Mais de 3 mil trotes já atrapalharam atendimentos de emergência no Amapá em 2025

20, agosto, 2025
Fotos: Ascom/GEA
Chamadas falsas ao Ciodes consomem tempo e recursos que poderiam ser usados em ocorrências reais, como casos de violência contra a mulher e atendimentos de urgência.
Da REDAÇÃO

Mais de 3 mil ligações de trote foram registradas no Amapá apenas no primeiro semestre de 2025, representando 12% do total de chamadas feitas ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes). O número preocupa as autoridades, já que cada atendimento falso sobrecarrega o sistema e pode atrasar o socorro a ocorrências reais de urgência.

No período de janeiro a junho, o Ciodes recebeu 34.710 ligações. A média foi de 190 chamadas por dia, envolvendo desde denúncias criminais até atendimentos clínicos, graças à integração com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Mesmo com o alto fluxo de chamadas, atendentes precisam lidar com mais de 3 mil trotes registrados no ano

Entre as ocorrências mais demandadas, a poluição sonora aparece em primeiro lugar, com 7.257 registros — cerca de 21% das ligações. Em seguida estão os casos de violência contra a mulher, que somaram 3.885 chamadas, o equivalente a 11% do total.

As denúncias de violência doméstica ganharam reforço nos últimos anos com a implantação do Box Lilás, espaço do Ciodes voltado exclusivamente para esse tipo de ocorrência. A medida tem ampliado a confiança das vítimas e incentivado mais registros.

“O balanço mostra que, apesar dos avanços, os trotes continuam sendo um desafio para o sistema de segurança e saúde pública do estado. As chamadas falsas mobilizam equipes e desviam recursos que poderiam estar sendo usados em atendimentos urgentes, aumentando os riscos para a população que realmente precisa de ajuda”, lamentou o coordenador geral do órgão, capitão Diego Alves.

Ciodes aciona atendimento emergencial para salvar vidas e trotes podem comprometer salvamentos


Outros registros

  • 008 averiguações diversas.
  • 811 acidentes de trânsito com vítima.
  • 888 acidentes de trânsito sem vítimas.
  • 443 registros de ameaças.
  • 097 capturas/resgates de animais.
  • 426 chamadas relacionadas a tráfico de drogas.
  • 387 registros de agressão física.
  • 327 casos de rixas ou brigas.
  • 314 comunicações de furtos.
  • 445 denúncias diversas.
Seles Nafes
