Mais de 3 mil trotes já atrapalharam atendimentos de emergência no Amapá em 2025

Chamadas falsas ao Ciodes consomem tempo e recursos que poderiam ser usados em ocorrências reais, como casos de violência contra a mulher e atendimentos de urgência.

Mais de 3 mil ligações de trote foram registradas no Amapá apenas no primeiro semestre de 2025, representando 12% do total de chamadas feitas ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes). O número preocupa as autoridades, já que cada atendimento falso sobrecarrega o sistema e pode atrasar o socorro a ocorrências reais de urgência.

No período de janeiro a junho, o Ciodes recebeu 34.710 ligações. A média foi de 190 chamadas por dia, envolvendo desde denúncias criminais até atendimentos clínicos, graças à integração com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Entre as ocorrências mais demandadas, a poluição sonora aparece em primeiro lugar, com 7.257 registros — cerca de 21% das ligações. Em seguida estão os casos de violência contra a mulher, que somaram 3.885 chamadas, o equivalente a 11% do total.

As denúncias de violência doméstica ganharam reforço nos últimos anos com a implantação do Box Lilás, espaço do Ciodes voltado exclusivamente para esse tipo de ocorrência. A medida tem ampliado a confiança das vítimas e incentivado mais registros.

“O balanço mostra que, apesar dos avanços, os trotes continuam sendo um desafio para o sistema de segurança e saúde pública do estado. As chamadas falsas mobilizam equipes e desviam recursos que poderiam estar sendo usados em atendimentos urgentes, aumentando os riscos para a população que realmente precisa de ajuda”, lamentou o coordenador geral do órgão, capitão Diego Alves.



Outros registros

008 averiguações diversas.

811 acidentes de trânsito com vítima.

888 acidentes de trânsito sem vítimas.

443 registros de ameaças.

097 capturas/resgates de animais.

426 chamadas relacionadas a tráfico de drogas.

387 registros de agressão física.

327 casos de rixas ou brigas.

314 comunicações de furtos.

445 denúncias diversas.