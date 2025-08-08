Mandantes de 19 mortes em Macapá são presos em quatro estados

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão dentro do sistema prisional, três no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, dois no Rio de Janeiro e um em São Paulo.

A Polícia Civil do Amapá pendeu oito lideranças de uma facção criminosa apontadas como mandantes de 19 homicídios ocorridos em Macapá entre agosto e outubro de 2023. A ação, chamada de Operação Yamata, foi realizada nesta sexta-feira (8) simultaneamente no Amapá, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, com apoio de forças policiais e prisionais desses estados.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão dentro do sistema prisional, três no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), dois no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Além disso, um homem que estava em liberdade provisória foi capturado no Paraná.

As investigações começaram em fevereiro deste ano e apuraram que os crimes, 15 homicídios consumados e quatro tentativas, foram motivados por disputas internas da facção. As mortes ocorreram nos bairros Pacoval, Perpétuo Socorro e Cidade Nova, todos na capital amapaense.

Segundo o delegado Leonardo Leite, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os presos ocupavam posições de liderança e ordenaram diretamente as execuções. “São indivíduos que, mesmo de dentro dos presídios ou em liberdade, determinavam quem deveria ser morto, disputando o controle de territórios”, explicou.

O nome da operação faz referência à Yamata no Orochi, serpente de oito cabeças da mitologia japonesa, em alusão ao número de alvos presos na ação.

A operação contou com a participação da Coordenadoria de Inteligência e Operações Policiais (CIOP) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp), da Polícia Civil do Paraná e das Polícias Penais do Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo.