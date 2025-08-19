Marido de social media morta em acidente provocado por adolescente busca justiça

Marido enlutado esteve na delegacia responsável pelo caso nesta terça-feira, para acompanhar como está o processo.

Por OLHO DE BOTO

Mesmo ainda de luto, um jovem marido luta, em Macapá, por justiça pela morte da esposa, com quem começou seis anos atrás a construir uma história, interrompida pela imprudência e irresponsabilidade.

Cristhian Carvalho ainda chora a perda de Andressa Gabrielly Costa Monteiro, de 25 anos, vítima de um acidente de trânsito provocado por um adolescente de 17 anos que dirigia sem habilitação, na capital amapaense.

A social media morreu no último fim de semana, quando voltava da igreja para casa, no bairro Santa Rita, região central da cidade. Ela conduzia uma motocicleta Biz, que colidiu com um carro Caoa Chery, conduzido pelo adolescente que, segundo relatou à polícia, havia pegado o veículo da mãe escondido. A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Manoel Eudóxio Pereira com a Avenida Professora Cora de Carvalho.

A jovem chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital de Emergência, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã de sábado (16). O adolescente permaneceu no local do acidente, fez o teste do etilômetro – que deu negativo para álcool – e foi liberado após ser ouvido na delegacia, na presença da mãe.

Em depoimento ao Portal SN, Cristhian Carvalho relatou a dor da perda e a cobrança por responsabilização.

“Minha esposa voltava da igreja, no caminho de casa, quando foi atingida por um veículo que avançou a preferencial. Nós tínhamos seis anos de namoro, dois anos e meio morando juntos e casamos em fevereiro. No próximo dia 27 completaríamos seis meses de casados. Ela tinha apenas 25 anos, muitos sonhos, todos interrompidos por uma atitude inconsequente. Eu quero justiça. Que os responsáveis paguem pelo que aconteceu”, desabafou.

O delegado Manoel Pacheco, da Delegacia Especializada de Investigação de Atos Infracionais (DEIAI), conduz a apuração do caso. Segundo ele, o adolescente responderá por ato infracional análogo a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

“Ele confessou que pegou o carro escondido da mãe. As câmeras indicam que não freou no cruzamento e acabou colidindo com a motocicleta. O procedimento legal foi cumprido, mas, por ser menor de idade, ele foi liberado após ser ouvido e entregue à mãe, que assinou termo de responsabilidade para apresentá-lo ao Ministério Público”, explicou.

Ainda conforme o delegado, não há responsabilização criminal para os pais quando comprovado que não autorizaram a direção do veículo, mas eles podem responder na esfera cível.

“É um caso que comoveu toda a sociedade. Perdeu-se uma vida por uma atitude inconsequente. Por isso, é fundamental que os pais nunca entreguem veículos a filhos menores de idade nem estimulem esse tipo de prática antes do tempo”, alertou Pacheco.

Além da investigação policial, foram lavrados autos de infração de trânsito com base em três artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

162, inciso I: dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir;

164: entregar a direção a pessoa não habilitada;

230, inciso V: conduzir veículo não registrado ou não licenciado.

Enquanto as investigações prosseguem, Cristhian mantém o apelo para que a morte da esposa não seja em vão:

“Eu luto por justiça. Quero que esse caso sirva de exemplo para que outros jovens não façam o mesmo, e para que outras famílias não passem pelo que eu estou passando”, lamentou o marido enlutado.