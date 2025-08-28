Matador do Comando Vermelho é preso enquanto pescava no interior do Amapá

As execuções teriam ocorrido no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Justiça determinou a prisão preventiva de um homem suspeito de envolvimento em homicídios ligados à disputa entre facções criminosas no interior do Amapá. As execuções teriam ocorrido no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Apontado como integrante e executor da facção Comando Vermelho, o foragido Rael Lopes dos Reis foi indiciado pela Polícia Civil por três mortes.

Embora os detalhes dos crimes não tenham sido divulgados, agentes da Delegacia de Porto Grande informaram que o investigado estava escondido no km 121 da BR-210. Ele foi localizado na última terça-feira (26), enquanto pescava às margens do Rio Amapari.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Única de Porto Grande e tem validade até 2030.