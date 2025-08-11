Menina de 3 anos desaparece em rio após ser empurrada pelo pai durante briga de casal

Mergulhadores estão no local à procura da vítima. Caso ocorreu na comunidade de Vila Progresso, no Bailique, distrito de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Uma criança de 3 anos está desaparecida desde domingo (10) após cair em um rio durante uma violenta discussão entre os pais, na comunidade de Vila Progresso, distrito do Bailique, em Macapá.

O principal suspeito, o pai da menina, teria empurrado a esposa e a filha nas águas, segundo informações repassadas por policiais militares que foram chamados para atender a ocorrência, e também acionaram o Corpo de Bombeiros.

A mãe conseguiu escapar da forte correnteza e se salvar, mas a criança não foi mais vista.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, segundo relatos de moradores, a menina pode estar debaixo de uma balsa. As buscas estão em andamento.

Militares da base da PM em Vila Progresso informaram que o caso foi comunicado ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) e ao Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM), responsável pelas operações de resgate. Reforços foram solicitados para auxiliar na localização.

Até o momento, a PM não confirmou a prisão do agressor. O caso segue sob investigação das autoridades locais.