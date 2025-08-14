Moradora de rua é arrastada por carro após deitar em via pública

O acidente ocorreu por volta de 21h30, na Rua Azarias da Costa Neto, em frente à Casa do Artesão.

Por OLHO DE BOTO

Uma moradora em situação de rua ficou gravemente ferida na noite desta quarta-feira (13) após ser atropelada e arrastada por alguns metros por um carro, na região central de Macapá. O acidente ocorreu por volta de 21h30, na Rua Azarias da Costa Neto, em frente a Casa do Artesão.

A vítima, conhecida apenas como Bibi, foi socorrida em estado grave ao Hospital de Emergências de Macapá, onde permanece em observação. O veículo e o motorista envolvidos não foram localizados pela Polícia Militar.

Testemunhas informaram que a mulher estava deitada sobre a pista asfáltica quando foi atingida e arrastada. A perícia foi acionada, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil do Amapá.