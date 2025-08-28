Motores, lama e adrenalina: Fest Jeep agita a Expofeira no Meio do Mundo

Criado pelo Jeep Club de Macapá em 2004, evento off-road alia esporte, turismo e ação social; programação inclui rally, indoor, pedal e expedições 4x4

A 54ª Expofeira do Amapá terá novamente como atração o Fest Jeep no Meio do Mundo, que chega à sua 14ª edição em 2025. O evento é organizado pelo Jeep Club de Macapá, fundado em 2004, e consolidado como uma das maiores referências do off-road na região Norte.

Mais que um encontro esportivo, o Fest Jeep nasceu com a proposta de promover aventura responsável, turismo, lazer e cidadania. Além das competições, o clube é reconhecido por ações sociais como o “Jeep Noel”, apoio a instituições de acolhimento e campanhas em comunidades de difícil acesso.

O 14º Fest Jeep começou no último dia 20 com o lançamento do link de inscrição. Veja abaixo a programação completa para a Expofeira.

O evento reunirá jeeps, pickups, gaiolas, motos e bicicletas em diferentes categorias, abrindo espaço tanto para veteranos quanto para iniciantes. Ao todo, serão centenas de vagas para pilotos e equipes.

Com tradição consolidada, o Fest Jeep se tornou um dos símbolos da Expofeira, atraindo amantes do off-road de todo o Brasil e movimentando a economia local. Além da competição, o público poderá conferir exposição de veículos e uma arena com praça de alimentação e atrações para toda a família.