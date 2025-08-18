Motorista embriagado que atropelou policiais em serviço é preso

Corsa Classic prata saiu da pista, invadiu a calçada e atingiu os dois militares.

Por RODRIGO DIAS

Uma abordagem policial de rotina quase terminou em tragédia no último fim de semana, no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá. Dois policiais militares foram atropelados por um carro cujo motorista fugiu do local, mas acabou preso pouco depois.

O caso ocorreu no cruzamento da Avenida Açaí com a Rua Acerola. Os policiais faziam uma abordagem a pedestres quando um Corsa Classic prata saiu da pista, invadiu a calçada e atingiu os dois militares. Um deles foi atropelado em cheio; o outro foi lançado para a lateral.

O motorista, identificado como André Nunes do Amaral, de 44 anos, não prestou socorro e fugiu. As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital de Emergências (HE), onde permanecem em observação.

Perseguição e captura

Enquanto os militares recebiam atendimento, viaturas iniciaram as buscas pelo suspeito. Minutos depois, o carro foi localizado em outra rua do bairro, já com um pneu furado.

Ao perceber a aproximação, André Nunes tentou escapar novamente, abandonou o veículo e correu para dentro de uma casa abandonada. Ele foi cercado e capturado com apoio do fiscal de dia.

De acordo com a PM, o motorista apresentava sinais de embriaguez ou uso de drogas e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força e algemas. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, e um termo de constatação de embriaguez foi lavrado.

O suspeito e o veículo foram encaminhados à delegacia especializada para os procedimentos legais.