Muito além da merenda: Margaret transforma afeto em alimento nas escolas do Amapá

A cozinheira é conhecida e querida por gerações de estudantes da escola Coaracy Nunes, que foi reformada e modernizada.

Por RODRIGO DIAS

Há mais de duas décadas, o aroma de comida fresca e o carinho em cada prato servido são marcas registradas de Margaret da Silva Nunes nas escolas públicas do Amapá.

Conhecida e querida por gerações de estudantes, Margaret vai muito além da cozinha. Ela oferece afeto e se torna um incentivo a mais para que os alunos permaneçam na escola e se dediquem aos estudos.

Vinda de uma família pobre, ela aprendeu desde cedo o valor de uma refeição.

“Sempre procurei tratar cada estudante com muito carinho, porque muitos, às vezes, saem de casa sem comer nada. Aquele lanche que a gente prepara pode ser um estímulo para que eles sigam focados nos estudos”, conta, com um sorriso no rosto.

Atualmente, Margaret trabalha há 12 anos na Escola Estadual Dr. Coaracy Nunes, uma das mais tradicionais de Macapá. A unidade foi recentemente entregue completamente revitalizada, trazendo um novo fôlego para ela e suas colegas.

A cozinha agora tem equipamentos de ponta — de panelas e freezers a fogões modernos — e um espaço climatizado, proporcionando muito mais conforto e eficiência no trabalho.

“É o trabalho que mais amo: fazer a merenda dos meus alunos. Sempre tem muita ‘repitota’. Que alegria estamos sentindo dentro desse lugar! Trabalho na UDE há 22 anos, e só agora senti esse refrigério de um ar-condicionado dentro da cozinha. Coisa maravilhosa”, celebra a cozinheira, transbordando felicidade.

A satisfação dos alunos também é evidente. Na fila da merenda, os elogios se multiplicam. “É muito bom o lanche. Tem vezes que como cinco pratos do almoço dela”, conta um estudante, entusiasmado. Outra aluna brinca: “Se quiser, pode pegar uns 50 pratos”. E a generosidade de Margaret é lembrada: “Quando eu peço bastante suco, a tia enche bem meu copo”, comenta outra estudante, sorrindo.

Moderna e inclusiva

A Escola Dr. Coaracy Nunes funciona em Tempo Integral, atendendo 265 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio, com um corpo docente formado por 44 professores.

A reforma trouxe uma infraestrutura moderna, composta por três pavilhões, 12 salas de aula, quadra de esportes, biblioteca, ambientes de aprendizagem, sala de dança, sala de artes, auditório e um laboratório de informática equipado com 30 notebooks.

Um dos grandes destaques da revitalização é o investimento na acessibilidade. A escola agora conta com um jardim sensorial para crianças autistas, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e piso tátil, reafirmando o compromisso com a inclusão e o bem-estar de todos os alunos.

O governador Clécio Luís destacou a importância da obra.

“Uma escola é como um templo do saber, um portal para o futuro. A Escola Dr. Coaracy Nunes é histórica, tem 65 anos e já formou gerações e gerações. E vai continuar sendo uma das mais importantes de Macapá. Das 80 escolas que já entregamos reformadas, essa é, até agora, a mais bonita, a mais bem feita, a mais cuidada e a mais alegre. Hoje, ela está reconstruída, pronta e entregue para continuar cumprindo o papel que sempre teve: formar crianças e jovens para serem adultos, cidadãos livres e conscientes”, destacou o governador.