Mulher descobre câncer no útero e perde tudo em incêndio; agora clama por tratamento

Por RODRIGO DIAS

Entre os escombros ainda fumegantes no Bairro Jardim Marco Zero, a história de Roseli Ramos da Silva, de 41 anos, chama atenção pela mistura de força e dor.

Além de enfrentar um câncer de colo de útero diagnosticado recentemente, ela perdeu a casa onde viveu por sete anos, destruída no incêndio que devastou sete residências e danificou outras quatro na última quarta-feira (27).

Do lar destruído, restou apenas a grade retorcida do portão, testemunho da rapidez com que as chamas consumiram tudo. Apesar da tragédia, ninguém ficou ferido.

Visivelmente abalada e com dores, Roseli não esconde a tristeza, mas ressalta que sua prioridade é a saúde.

“Estou esperando o TFD (Tratamento Fora de Domicílio) providenciar minha transferência para Belém, para começar a radioterapia e a quimioterapia. Agora perdi tudo e tô na luta. Queria pelo menos que o TFD agilizasse minha viagem, porque preciso começar do zero”, desabafou.

Casada e mãe de três filhos, Roseli agora conta apenas com a solidariedade de vizinhos e amigos para conseguir abrigo e alimentação.

Quem quiser ajudar a família pode entrar em contato com o marido dela, Geisivan, pelo telefone (96) 99149-6460. Doações de roupas, alimentos ou qualquer tipo de auxílio serão um alento diante da reviravolta inesperada.