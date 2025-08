Mulher é executada e irmão fica ferido durante invasão em área dominada por facção

Vítima tinha 22 anos e estava há uma semana na casa da mãe, no bairro Muca. DHPP investiga se crime foi motivado por acerto de contas ligado ao tráfico.

Por OLHO DE BOTO

Dois criminosos invadiram uma casa na zona sul de Macapá e assassinaram a tiros uma mulher de 22 anos. O ataque também deixou ferido o irmão dela, um adolescente de 17 anos. O caso ocorreu na madrugada de hoje, 6, em uma área de pontes controlada por uma facção criminosa, localizada às margens da Rua Santos Dumont, no Bairro Muca.

Valéria Oliveira da Conceição, de 22 anos, havia se mudado do bairro Congós e estava há uma semana na casa da mãe, na Passagem Álvaro de Azevedo.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), apurou que os irmãos ainda tentaram impedir a entrada da dupla na casa, mas os bandidos começaram a atirar através da porta e conseguiram invadir a residência.

O adolescente foi atingido e socorrido ao Hospital de Emergências. Já Valéria foi baleada várias vezes e morreu na hora.

As evidências apontam para uma execução motivada por acerto de contas com o crime organizado, mas a autoria do ataque ainda é desconhecida, pois, no local, segundo Moraes, prevalece a lei do silêncio.

Após o crime, militares do 1º Batalhão cercaram a região, mas as diversas rotas de fuga dificultaram as diligências e os assassinos conseguiram fugir pelas passarelas.

O caso segue sob investigação da DHPP, e informações que possam ajudar na elucidação do homicídio podem ser repassadas pelo disque-denúncia (96) 99170-4302.