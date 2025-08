Mulher é presa com quase 200 comprimidos de ecstasy em habitacional de Macapá

Comprimidos da droga sintética foram apreendidos em posse da suspeita e em apartamento de onde ela saiu do habitacional, na zona sul da capital do Amapá.

Da REDAÇÃO

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante na terça-feira (5) com quase 200 comprimidos de ecstasy no Conjunto Habitacional Mucajá, zona sul de Macapá. A ação policial foi da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), com apoio da Coordenadoria de Recursos e Operações Especiais (CORE).

A droga sintética, popularmente conhecida como ‘bala’ ou ‘doce’, foi apreendida após a equipe da Denarc receber uma denúncia sobre a entrega do entorpecente na região. A suspeita foi flagrada saindo de um dos blocos do residencial, já com parte da droga em sua posse.

“A diligência policial resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 26 anos. A equipe da Denarc recebeu informações sobre uma suposta entrega de comprimidos de ecstasy nessa região do Conjunto Mucajá. A equipe policial observou a saída de uma moça que batia com as características da denúncia. Ela foi abordada e conduzida para a Denarc. No apartamento de onde ela havia saído foram localizadas mais substâncias do mesmo tipo de droga, totalizando quase 200 unidades”, relatou o delegado Leonardo Alves, chefe da Denarc.

Segundo ele, a suspeita não era moradora do conjunto habitacional e estaria no local apenas para efetuar a entrega da droga. Após a abordagem, os policiais realizaram buscas no apartamento indicado, onde encontraram o restante dos comprimidos.

A mulher foi autuada por tráfico de drogas e será apresentada em audiência de custódia. A droga apreendida será encaminhada para incineração após autorização judicial. O nome da suspeita não foi divulgado pelas autoridades.