Mulher morre após ser arremessada da garupa de motocicleta

Acidente ocorreu no KM 25 da Rodovia AP-70, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher morreu e o marido dela ficou ferido em um grave acidente de trânsito na tarde deste domingo (17), por volta das 16h, no KM 25 da Rodovia AP-70, em Macapá.

O casal seguia em uma motocicleta de 150 cilindradas com destino à zona rural quando o condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista, nas proximidades da comunidade Casa Grande.

Eduarda Cordeiro Ramos, de 26 anos, foi arremessada da garupa e se chocou violentamente contra uma mureta de contenção às margens da rodovia. A morte foi confirmada ainda no local, segundo relatos de testemunhas à polícia.

O condutor, identificado como Lucas Wala da Silva, de 29 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Emergências de Macapá. Antes, ele passou pelo teste do etilômetro realizado pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), que apontou resultado de 0,00 mg/L, descartando consumo de álcool.

No hospital, o médico de plantão informou que Lucas estava inconsciente e não tinha condições de prestar esclarecimentos, devendo passar por novos exames.

O caso foi comunicado ao delegado de plantão do Ciosp do Pacoval.