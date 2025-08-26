Mutirão faz reparos em habitacional para reduzir desperdício de água

Quase 600 famílias do Conjunto Mucajá, na zona sul de Macapá, receberam os serviços da CSA

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Quase 600 famílias do Conjunto Mucajá, em Macapá, foram beneficiadas com uma força-tarefa voltada para reparos hidráulicos e inspeções gerais em residências. A ação teve como objetivo reduzir o desperdício de água tratada e melhorar a eficiência do abastecimento no conjunto habitacional.

Durante a mobilização, equipes técnicas realizaram consertos gratuitos em torneiras e chuveiros, além de vistoriar cada imóvel em busca de pontos de desperdício. Em diversas casas, foram identificados vazamentos ocultos, ocasionados pela tubulação antiga do residencial, entregue em 2011. Nessas situações, os moradores foram orientados sobre os problemas e receberam informações sobre consumo consciente.

Embora a manutenção interna das residências seja de responsabilidade dos próprios moradores, a iniciativa foi realizada de forma excepcional como parte da aproximação com a comunidade, garantindo mais qualidade de vida e segurança no fornecimento de água.

A concessionária responsável destacou que o trabalho ajuda a fortalecer o relacionamento com a população e representa um investimento em eficiência e economia, na medida em que o mutirão também reforça a participação dos moradores no combate ao desperdício.