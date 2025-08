Na volta às aulas, escola tradicional ganha nova estrutura e dobra número de vagas

A ampliação da unidade vai permitir que o número de vagas salte de 1 mil para mais de 2 mil estudantes.

Na retomada das aulas do segundo semestre letivo de 2025, marcada para esta segunda-feira, 4, a Escola Estadual Ruth de Almeida Bezerra, localizada na Zona Norte de Macapá, será reinaugurada com nova estrutura e capacidade dobrada de atendimento. A unidade, uma das mais tradicionais da capital, passou por uma ampla reforma e ampliação, permitindo que o número de vagas salte de pouco mais de 1 mil para mais de 2 mil estudantes.

A revitalização do espaço foi conduzida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), com investimento superior a R$ 9 milhões, oriundos do Tesouro Estadual. A obra contemplou troca de telhado, reforma do piso, forro, banheiros, refeitório, quadra poliesportiva e a construção de uma nova área de conveniência. A escola também recebeu mobiliário novo para oferecer mais conforto e segurança à comunidade escolar.

Atualmente, a unidade atende 1.073 alunos nos três turnos, nas modalidades de ensino fundamental II, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com a ampliação, a expectativa é de que mais de 2 mil estudantes possam ser matriculados, ampliando o acesso à educação na Zona Norte da capital.

Essa é a 24ª instituição de ensino entregue pela atual gestão estadual. Para a secretária de Educação, Sandra Casimiro, a reinauguração da escola simboliza um novo ciclo para a comunidade escolar. “Este é um momento para comemorar. Não havia ocasião melhor para essa entrega do que a volta às aulas, que é aguardada por toda a população”, afirmou.

A Escola Ruth de Almeida Bezerra foi inaugurada em 9 de setembro de 1983, durante o governo de Anníbal Barcellos. Iniciou suas atividades com turmas da pré-escola até a 4ª série, atendendo 160 estudantes. Em 1987, ampliou sua atuação para o ensino fundamental II e, posteriormente, ofertou Curso de Formação de Professores, transferido em 1997. Com mais de 40 anos de história, a escola é reconhecida pelo compromisso com a educação e pela qualidade de ensino ofertada à população da Zona Norte.

O início do segundo semestre letivo marca o retorno de mais de 100 mil estudantes da rede estadual às 374 escolas do Amapá. Como parte da preparação, o Governo do Estado também promoveu encontros pedagógicos com professores do ensino modular e diretores escolares, além de repassar recursos para as instituições de ensino. Em Mazagão, a Escola Estadual Dr. Murilo Braga também foi entregue recentemente, ampliando ainda mais a rede pública de educação no estado.