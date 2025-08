Levítico 22

A Bíblia alerta os servos de Deus a fazer todas as tarefas sempre com excelência, da melhor forma possível. Isso vale para o trabalho, estudos, relacionamentos com o próximo e a família e, principalmente, com Deus. Temos oferecido o nosso melhor? Veja a análise de Levítico 22 e tenha uma ótima quarta-feira (6) com o nosso Senhor Jesus!