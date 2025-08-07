‘Não há plano B. O plano é Belém’, afirma presidente da COP30

Apesar da pressão internacional por uma mudança de sede, governo brasileiro reforça que a conferência permanece na capital paraense

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), reafirmou nesta quarta-feira (6) que não existe alternativa à realização do evento em Belém (PA) — “não há plano B. O plano é Belém” — mesmo diante de críticas crescentes em razão dos altos custos de hospedagem na cidade. A declaração foi feita durante audiência na Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados.

Delegações de diversos países, especialmente de nações em desenvolvimento, têm criticado os preços “abusivos”, que chegam a até 15 vezes o valor habitual das diárias. Como consequência, há pedidos formais para que parte ou toda a COP30 seja transferida para outro local.

O governo brasileiro rejeitou qualquer ideia de mudança de sede. A Casa Civil, por meio da Secretaria Extraordinária da COP30, monitora a situação e já iniciou conversas com o setor hoteleiro. Apesar das dificuldades, a expectativa é manter o evento marcado para novembro em Belém.

O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, cancelou sua participação oficial no evento, alegando custos logísticos elevados e orçamento restrito. Ainda assim, o governo brasileiro insiste que a conferência será inclusiva, com esforços para garantir alojamentos acessíveis — incluindo opções como cruzeiros, escolas adaptadas e novas hospedagens públicas.