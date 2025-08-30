Navio chinês inaugura rota direta entre China e Brasil pelo Porto de Santana

Atracação histórica abre novas perspectivas de comércio exterior e desenvolvimento econômico para o Amapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Ocorreu neste sábado (30), no Porto Organizado da Companhia Docas de Santana (CDSA), a 17 km de Macapá, a atracação do navio Chang Min. A operação marca a inauguração de uma nova rota marítima direta entre o Porto de Gaolan (Zhuhai), no sul da China, e o porto de Santana (AP).

Estiveram presentes o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, o governador Clécio Luís, o prefeito de Santana, Bala Rocha, o presidente da CDSA, Edival Tork, além de outras autoridades que acompanharam o momento histórico. A operação reforça o protagonismo do Porto de Santana nessa nova conexão estratégica, dentro do processo de consolidação do Arco Norte no mercado internacional.

“A nova rota representa uma redução significativa no tempo de transporte em até 30 dias e nos custos logísticos, que podem ser reduzidos em mais de 30%. Esse é um momento histórico que pode representar um novo momento para a economia, não só do Amapá, mas do país”, afirmou Tork.

Segundo Davi Alcolumbre, a nova rota é um passo importante para impulsionar o comércio bilateral entre Brasil e China, promovendo a integração logística internacional e consolidando o Porto de Santana como uma porta estratégica para o comércio exterior.

“Essa relação entre o Brasil e a China, e sobretudo de Santana. Sabemos da potencialidade que o Porto de Santana possui e vamos intensificar as relações comerciais e contribuindo com desenvolvimento econômico do país e do Amapá”, enfatizou Alcolumbre.

Waldez Góes ressaltou que o Amapá ganha visibilidade e novas possibilidades com a rota direta.

“Estivemos na China para estreitarmos essa relação entre o Brasil e a China, e sobretudo de Santana. Sabemos da potencialidade que o Porto de Santana possui e vamos intensificar as relações comerciais e contribuindo com desenvolvimento econômico do país e do Amapá”, reafirmou.

Já o governador Clécio Luís destacou o papel do porto como motor econômico.

“Não só o Amapá ganha, mas o Brasil e sobretudo, Santana. Vejo um cenário promissor e maravilhoso para esta cidade”, reforçou.

Durante a operação inaugural, ocorreu o desembarque simbólico do primeiro contêiner. O prefeito de Santana, Bala Rocha, afirmou que o impacto será direto no desenvolvimento do município.

“Essa rota vai gerar muitos dividendos para o Brasil e consequentemente, para Santana. Nossa expectativa é que com mais clientes utilizando o Porto de Santana, aumentarmos a movimentação. Isso é muito bom, porque teremos mais lucratividade para a companhia que poderá investir na melhoria da estrutura”, finalizou Bala Rocha.