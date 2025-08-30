ECONOMIA

Navio chinês inaugura rota direta entre China e Brasil pelo Porto de Santana

30, agosto, 2025
Fotos: Jonhwene Silva
Atracação histórica abre novas perspectivas de comércio exterior e desenvolvimento econômico para o Amapá
Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Ocorreu neste sábado (30), no Porto Organizado da Companhia Docas de Santana (CDSA), a 17 km de Macapá, a atracação do navio Chang Min. A operação marca a inauguração de uma nova rota marítima direta entre o Porto de Gaolan (Zhuhai), no sul da China, e o porto de Santana (AP).

Estiveram presentes o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, o governador Clécio Luís, o prefeito de Santana, Bala Rocha, o presidente da CDSA, Edival Tork, além de outras autoridades que acompanharam o momento histórico. A operação reforça o protagonismo do Porto de Santana nessa nova conexão estratégica, dentro do processo de consolidação do Arco Norte no mercado internacional.

Navio chinês inaugura nova rota. Fotos: Jonhwene Silva/SN

A nova rota representa uma redução significativa no tempo de transporte em até 30 dias e nos custos logísticos, que podem ser reduzidos em mais de 30%. Esse é um momento histórico que pode representar um novo momento para a economia, não só do Amapá, mas do país”, afirmou Tork.

Segundo Davi Alcolumbre, a nova rota é um passo importante para impulsionar o comércio bilateral entre Brasil e China, promovendo a integração logística internacional e consolidando o Porto de Santana como uma porta estratégica para o comércio exterior.

Essa relação entre o Brasil e a China, e sobretudo de Santana. Sabemos da potencialidade que o Porto de Santana possui e vamos intensificar as relações comerciais e contribuindo com desenvolvimento econômico do país e do Amapá”, enfatizou Alcolumbre.

Waldez Góes ressaltou que o Amapá ganha visibilidade e novas possibilidades com a rota direta.

Estivemos na China para estreitarmos essa relação entre o Brasil e a China, e sobretudo de Santana. Sabemos da potencialidade que o Porto de Santana possui e vamos intensificar as relações comerciais e contribuindo com desenvolvimento econômico do país e do Amapá”, reafirmou.

Negociação Brasil China

Já o governador Clécio Luís destacou o papel do porto como motor econômico.

Não só o Amapá ganha, mas o Brasil e sobretudo, Santana. Vejo um cenário promissor e maravilhoso para esta cidade”, reforçou.

Durante a operação inaugural, ocorreu o desembarque simbólico do primeiro contêiner. O prefeito de Santana, Bala Rocha, afirmou que o impacto será direto no desenvolvimento do município.

Essa rota vai gerar muitos dividendos para o Brasil e consequentemente, para Santana. Nossa expectativa é que com mais clientes utilizando o Porto de Santana, aumentarmos a movimentação. Isso é muito bom, porque teremos mais lucratividade para a companhia que poderá investir na melhoria da estrutura”, finalizou Bala Rocha.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!