Negociador do Bope é recebido com carinho pelos filhos após salvar reféns no Jari

Major Hércules Lucena passou pela missão mais longa e complexa de sua carreira ao negociar pelas vidas de mãe e filha com um bandido que havia matado um policial horas antes.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A vida de um herói nem sempre termina com honrarias. Muitas vezes, o maior prêmio é um abraço. Foi o que descobriu o major Hércules Lucena, negociador do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Amapá, ao chegar em casa no último fim de semana. Exausto após uma das missões mais longas e complexas de sua carreira, ele foi recebido pelos filhos com beijos e abraços calorosos.

A cena, registrada em vídeo pela esposa do major, comoveu as redes sociais. Nas imagens, aparece um homem visivelmente cansado depois de 24 horas de tensão, mas aliviado por ter cumprido sua missão: salvar a vida de uma mãe e de sua filha de 10 anos.

A crise começou na sexta-feira (22), quando o foragido Lucas de Souza Nonato matou um policial civil dentro da delegacia de Laranjal do Jari, a mais de 260 km da capital. Procurado pela Justiça do Pará por estupro de vulnerável, o criminoso fugiu armado e manteve as duas vítimas reféns em uma casa de palafita.

Acionado para a ocorrência, o major Hércules, com 15 anos de experiência na Polícia Militar e curso de negociação pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) de São Paulo, sabia que enfrentaria um dos maiores desafios da sua trajetória.

“Essa crise, sem dúvidas, foi a mais demorada e uma das mais críticas para atuar”, relata o oficial.

Foram 17 horas de negociação, que exigiram paciência, técnica e profundo conhecimento da psicologia humana.

“O agressor queria a presença da mãe para se despedir e cometer suicídio. A negociação foi tensa. Nosso objetivo, a todo momento, era preservar vidas”, explica Hércules.

Com apoio da equipe, ele alternou estratégias ao longo da madrugada e, ao amanhecer, conseguiu acalmar o criminoso, conduzindo-o à rendição sem que as vítimas sofressem ferimentos.

“Negociadores salvam vidas. Priorizamos persuadi-lo até a rendição, mas também estávamos prontos para adotar outras alternativas táticas, caso fosse necessário”, afirma o major, destacando o trabalho em conjunto e o cumprimento de protocolos internacionais de gerenciamento de crises.

Apesar do sucesso, a tragédia não deixou de marcar a operação. O assassinato do policial civil Mayson Viana de Freitas, morto de forma covarde pelo criminoso, manteve a tropa em luto durante toda a ocorrência. Ainda assim, a equipe preservou o foco na missão.

Hércules lembra que já enfrentou ocorrências de até 48 horas, mas admite que a de Laranjal do Jari ficará marcada pela gravidade e pelo desfecho doloroso. Ao mesmo tempo, a libertação da mãe e da filha reforçou o valor da negociação como ferramenta para salvar vidas.

No fim da jornada, o maior prêmio do chefe de negociadores do Bope não veio em forma de medalha, mas no abraço apertado dos filhos.