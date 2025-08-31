Negócios e shows: público revela preferências na Expofeira

Portal SN conversou com visitantes e uma empreendedora das delícias do Amapá

Por SELES NAFES

A abertura da 54ª Expofeira do Amapá levou uma multidão ao Parque de Exposições da Fazendinha na noite deste sábado (30). Embora os grandes shows musicais continuem sendo um eficiente chamariz, a movimentação expressiva em torno dos pavilhões voltados para inovação tecnológica e para a ExpoAmazônia — foram sinais de que o evento se consolidou como uma vitrine de negócios como de Rosângela, que é produtora de biscoitos com sabores amazônicos e já fornece para duas grandes redes de supermercados.

Ficha técnica

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior