No Macapaba, Equatorial abre ‘Casa Prospera’ para impulsionar quase 500 pequenos negócios

Casa Prospera vai oferecer capacitação e consultoria gratuita para mais de 400 empreendedores da zona norte de Macapá

Por SELES NAFES

O Instituto Equatorial escolheu o Macapaba — maior residencial do programa Minha Casa, Minha Vida no Brasil — para sediar a primeira unidade da “Casa Prospera”, um centro que será o escritório de empreendedores onde também serão realizados cursos de capacitação e outros meios de impulsionar o crescimento de pequenos negócios na região. Serão mapeados quase 500 empreendimentos formais e informais. A ideia é oferecer capacitação gratuita, consultorias especializadas e oportunidades para fortalecimento de negócios locais. Como explica o presidente do Grupo Equatorial, Augusto Dantas.

