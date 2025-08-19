“Nunca me senti tão humilhado”: jornalista chora ao lembrar que filho o viu preso na TV

Heverson Castro usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amapá para relatar a violência sofrida ao tentar entrevistar o prefeito de Macapá, Antônio Furlan.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O jornalista Heverson Castro, um dos profissionais de imprensa agredidos e detidos após questionar o prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB), sobre o andamento das obras do Hospital Municipal da Zona Norte, usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) nesta terça-feira (19) para denunciar o que classificou como “violência e censura”.

Em um discurso marcado pela emoção, Castro chorou ao relatar o impacto do episódio em sua família. Ele contou que seus filhos assistiram pela televisão a notícia de sua prisão e ficaram abalados ao vê-lo algemado.

“É triste para um pai de família saber que o filho assistiu ao pai ser preso injustamente, sendo tratado como bandido. Nunca me senti tão humilhado”, disse às lágrimas.

O caso ganhou repercussão nacional após a divulgação de vídeos que mostram o prefeito agredindo o jornalista Iran Fróes, colega de Castro, durante a entrevista. A confusão começou quando Heverson perguntou sobre o cronograma das obras. Segundo ele, o objetivo de Furlan era tomar os aparelhos que registravam a cena. Os equipamentos não foram devolvidos pela gestão municipal, e o vídeo só veio a público porque outro profissional conseguiu salvá-lo.

Heverson destacou que sempre defendeu a união entre governo estadual e prefeitura, mas lamentou que a sociedade e a imprensa sejam colocadas no meio de um “jogo de ego e vaidade”.

“Quando a imprensa elogia uma obra, somos aplaudidos. Quando cobramos, somos vilipendiados, encarcerados como se fôssemos criminosos”, afirmou.

O jornalista comparou a postura do prefeito a práticas da ditadura militar. “O que aconteceu foi um remonte aos períodos dos porões”, declarou.

Ele também criticou frases usadas para relativizar a agressão. “Dizer que o prefeito é bom de voto e agora é bom de porrada não tem justificativa. Tentaram silenciar vozes que cobram, e é um direito cobrar”, reforçou.

Castro revelou ainda que, após o episódio, não conseguiu voltar para casa por temer pela própria segurança. “Precisei dormir em um hotel. No dia seguinte, nem pude levar meus filhos à escola”, contou.

Além de Heverson, também foram detidos os jornalistas Iran Fróes e Marshal dos Anjos. Eles foram algemados e levados em um camburão da Guarda Municipal até a Delegacia da Mulher, depois que servidoras da prefeitura alegaram terem sido agredidas.

As imagens que circularam nas redes sociais, no entanto, não mostram desacato ou violência por parte dos jornalistas, mas sim a conduta considerada “abusiva e autoritária” do prefeito. O caso resultou em ação judicial movida pelos profissionais contra Antônio Furlan.