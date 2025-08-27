O dia em que o Paysandu conquistou a Copa dos Campeões

2002: Papão surpreendeu e levou a melhor em uma competição repleta de gigantes. A decisão contou com virada e show de atacante no Mineirão

Compartilhamentos

Em 2002, o Paysandu viveu um dos momentos mais marcantes de sua história ao conquistar a última edição da Copa dos Campeões, em uma campanha surpreendente que ainda ecoa entre os torcedores. Hoje, plataformas com bônus acompanham times de todas as divisões, oferecendo ainda mais visibilidade para clubes tradicionais como o Papão. Jogue com responsabilidade.

Além da conquista que já foi especial, a competição rendeu vaga na Copa Libertadores da América do ano seguinte, mais um feito para o Papão. Vamos relembrar.

A conquista do Paysandu

A Copa dos Campeões foi uma competição que reunia os melhores times dos regionais do Brasil, contando com equipes da Copa Rio-São Paulo, Copa Sul-Minas, Copa do Nordeste, Copa Norte e Copa Centro-Oeste.

Foram apenas três edições, com Palmeiras e Flamengo vencendo as primeiras, e o Paysandu, a última, em 2002. Na primeira fase, o Papão estava no Grupo A, ao lado de Fluminense, Náutico e Corinthians.

Foram cinco pontos ganhos, após uma vitória e dois empates, anotando quatro e sofrendo três gols. Com isso, avançaram na liderança da chave, que foi uma das mais equilibradas.

Nas quartas de final, em jogo único, vitória sobre o Bahia por 2 a 1. Já na semifinal, triunfo contra o Palmeiras por 3 a 1. Na final, o adversário foi o Cruzeiro. O duelo de ida foi no Mangueirão, mas, mesmo em casa, o Papão acabou derrotado por 2 a 1.

Em desvantagem, o Paysandu precisava surpreender no Estádio Mineirão, mas saiu atrás no placar. No entanto, contou com três gols de Vandick e um de Jóbson para vencer o jogo por 4 a 3.

Com a igualdade no placar agregado, a decisão foi para os pênaltis. O Papão converteu suas três cobranças, enquanto a Raposa perdeu todas. Portanto, o título ficou com o Paysandu, que fez a festa em Belém e disputou a Taça Libertadores de 2003.

Comandado por Givanildo Oliveira, o Papão entrou em campo no Mineirão com: Marcão, Marcos, Gino, Sérgio e Luís Fernando; Sandro Goiano, Rogerinho, Jóbson e Vélber; Jajá (Vânderson) e Vandick (Albertinho).

Heróis comentam o título

Vice-artilheiro da Copa dos Campeões com cinco gols, Vandick apareceu na hora certa e conseguiu anotar três gols em pleno Mineirão. Em entrevista ao Globo Esporte, ele relembrou como foi a conquista.

“Nosso grupo tinha Fluminense, Corinthians e Náutico. Quer dizer, entramos como azarões e acabamos terminando em primeiro na primeira fase, isso nos deu a condição de jogar sempre em casa. Tivemos o privilégio de jogar em Belém e o torcedor foi fundamental naquela conquista”, comentou.

Vale destacar que o Papão não era favorito e, com a conquista, colocou um dos principais títulos de sua história na galeria. O feito entrou para a história do clube e, na br4bet, fãs acompanham o Paysandu, reforçando a ligação entre a torcida e o time. Pratique o jogo seguro.

Já Luiz Fernando, o autor da última cobrança de pênalti, confirmando o título, destacou que até hoje revive o momento cada vez que Paysandu e Copa dos Campeões é mencionado.

“Cada vez que fala de Paysandu e Copa dos Campeões, parece que estou vivendo aquele momento. Acho que isso ficou gravado, impresso no coração, na mente. Parece que isso se torna mais presente. O tempo passa e eu estou vivendo cada dia novamente isso”, disse.