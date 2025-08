Levítico 19

Compartilhamentos

É impossível amar a Deus sendo indiferente com a dor do outro. Um dos mandamentos mais poderosos relatados na Bíblia podemos encontrar em Levítico 19. Deus queria o povo fosse diferente das demais nações não apenas pelas práticas religiosas, mas pela maneira de se relacionarem. Tenha um ótimo domingo (3) com nosso Senhor Jesus.