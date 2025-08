Levítico 18

Compartilhamentos

A visão distorcida da vontade de Deus pode levar pessoas a cometer atrocidades. Em casos extremos, sacrifícios humanos e até de bebês já foram realizados em nome de falsos deuses. Em Levítico 18, encontramos Deus exigindo que o povo não repetisse rituais dos egípcios e cananeus. Uma religião desconectada do verdadeiro caráter do Criador vira instrumento de dor. Tenha um feliz sábado com nosso Senhor Jesus!