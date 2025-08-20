Odor de cocaína em hotel ‘entrega’ mulher com 10 kg da droga na bagagem

Por JONHWENE SILVA
As forças de segurança do Amapá deram um duro golpe no tráfico de drogas, que perdeu uma carga de cerca de meio milhão de reais durante a noite desta terça-feira (19), em uma ação da Operação Protetor.
Uma mulher de 22 anos acabou presa em um hotel de Laranjal do Jari, a cerca de 290 km de Macapá, com 10 quilos de cocaína. A droga seria distribuída em pontos de venda na capital.
A partir de uma denúncia anônima, o serviço de inteligência do Grupo Tático Aéreo (GTA) recebeu informações de que Gabriela Rodrigues Oliveira estava hospedada no Hotel Belo Centro com uma mala cheia de entorpecentes. O forte odor da substância nos corredores do prédio ajudou a confirmar a suspeita.
“A denúncia anônima foi fundamental para que as forças de segurança chegassem até a mulher. Durante a abordagem, foram encontrados dez quilos de cocaína em uma mala de viagem. Ela recebeu voz de prisão e está à disposição da Justiça”, reforçou o capitão Bryan Fonseca, do GTA.
Segundo o oficial, a droga, avaliada em R$ 500 mil, seria destinada à comercialização em Macapá.
“Sem dúvida, essa apreensão representa um grande prejuízo para os traficantes de todo o estado. Essa carga tem um valor de mercado considerável e, com isso, conseguimos atrasar a ação dessas organizações criminosas”, completou.