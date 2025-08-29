ONG lança a 8ª Corrida Contra o Câncer com sorteio de moto zero

Evento terá 1,5 mil vagas e homenageia a cultura do marabaixo

Da REDAÇÃO

Numa cerimônia que reuniu apoiadores e representantes do Ministério Público, a ONG Carlos Daniel lançou oficialmente, nesta sexta-feira (29), a 8ª Corrida Contra o Câncer, que neste ano vai sortear uma motocicleta zero quilômetro.

As inscrições já estão abertas e pode ser feitas CLICANDO AQUI. São 1,5 mil vagas distribuídas em todas as categorias. Durante o evento de lançamento, foram apresentadas a camisa oficial, as medalhas e os troféus.

“A camisa não perde a qualidade. Uma malha fria que normalmente é cara, mas que sai mais barata por causa do apoio à corrida. A logo, que sempre homenageia um aspecto da nossa cultura, este ano traz as caixas de marabaixo”, explicou o presidente da ONG, Agenilson Pereira.

Também foram confirmados prêmios em dinheiro para os primeiros colocados, além do sorteio da motocicleta.

A Corrida Contra o Câncer será realizada no dia 16 de novembro, às 6h, com largada em frente à sede do Ministério Público, no bairro do Araxá. O percurso terá seis quilômetros.