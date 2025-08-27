Padrasto abusava de criança desde os 9 anos e prometia matá-la caso ela contasse, diz polícia

Crime ocorria há 2 anos em uma residência na comunidade de Terra Preta, na zona rural do município de Ferreira Gomes, a cerca de 140 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Uma denúncia anônima se tornou o ponto de virada para uma criança de 11 anos que, por anos, viveu um pesadelo silencioso em Ferreira Gomes. Graças à informação recebida, a Polícia Civil do Amapá e o Conselho Tutelar agiram rapidamente e resgataram a menina de uma situação de abuso, prendendo em flagrante o padrasto de 42 anos.

Os abusos, segundo o Conselho Tutelar, vinham ocorrendo desde que a vítima tinha apenas 9 anos, em uma residência na comunidade de Terra Preta, na zona rural do município. Além da violência sexual, o agressor a ameaçava de morte, mantendo-a em um ciclo de medo e silêncio.

Ao receber a denúncia, as equipes se deslocaram para o local e, em uma ação coordenada, garantiram o acolhimento e a segurança da criança. O agressor foi encontrado e preso em sua própria casa. A busca no local ainda revelou munições de arma de fogo, o que reforça a periculosidade do indivíduo.

Em depoimento, o homem confessou os crimes, admitindo ter abusado da menina diversas vezes quando ficava sozinho com ela, conforme informou o delegado Felipe Rodrigues da Silva. O preso foi levado para a Delegacia de Ferreira Gomes, onde aguarda decisão da Justiça.

“A participação da sociedade é essencial para combater a violência e a informação, mesmo que sigilosa, pode salvar vidas”, disse o delegado.