Padrasto é preso por estupro de enteada de 10 anos em Santana; abusos duraram 4 anos

Crimes teriam ocorrido ao longo de quatro anos; caso foi registrado em Santana, município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Delegacia da Infância e Juventude de Santana (DIJS) prendeu um homem acusado de abusar sexualmente da enteada, de 10 anos. A ação foi baseada em denúncia do Conselho Tutelar após a vítima relatar que sofria os abusos do padrasto há cerca de quatro anos.

De acordo com as investigações, a menina contou sobre os abusos a uma colega de escola, que repassou o relato a uma professora. A direção do colégio acionou o Conselho Tutelar, que notificou a Polícia Civil. Após exames periciais, foi confirmada a conjunção carnal.

“Após a denúncia, iniciamos as investigações e solicitamos os exames, que atestaram a violência sexual. Comprovada a materialidade do crime, pedimos a prisão preventiva. As provas indicam que os abusos ocorriam no ambiente doméstico há aproximadamente quatro anos”, afirmou o delegado Antério Almeida, titular da DIJS.

Segundo as investigações, Lielson França Lobato, de 32 anos, se aproveitava da confiança e da autoridade para cometer os crimes. A mãe da criança, ouvida pela polícia, disse estar surpresa com as acusações e afirmou não ter conhecimento dos abusos praticados pelo companheiro.

“A materialidade e os indícios de autoria foram consolidados pelo depoimento especial da vítima, colhido por uma equipe multidisciplinar, e pelos laudos periciais. A mãe se mostrou chocada e disse ignorar as ações do marido”, explicou o delegado.

O acusado passou por audiência de custódia e está preso no Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen).