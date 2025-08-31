Pai de família transforma Celta em sorveteria com central de ar

Silvano Martins adaptou veículo com central de ar e máquina de sorvete e hoje empreende na Expofeira do Amapá

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um carro Celta vermelho, ano 2012 deixou de ser apenas um meio de transporte para se tornar um símbolo de empreendedorismo e superação. Para Silvano Cardoso Martins, de 33 anos, pai de dois filhos, o veículo se transformou na “Sorveteria do Careca”, um negócio itinerante que o ajudou a construir a casa da família e a garantir o sustento.

A jornada de Silvano com seu Celta começou em 2019. Ele, que é conhecido no Igarapé da Fortaleza, onde mora, pelo apelido de “Careca” – mesmo, como ele faz questão de frisar, sendo “cabeludo” –, utilizava o carro para fazer o transporte escolar de crianças. Mas a visão de um empreendimento próprio pulsava mais forte. Há três anos, ele decidiu dar uma guinada na sua vida profissional.

A transformação do veículo foi um processo meticuloso. Silvano contratou um profissional que removeu os bancos traseiros, cortou a estrutura do meio para trás e, em seu lugar, instalou um balcão com uma máquina de sorvete expresso.

Para garantir o conforto em eventos, o carro foi equipado com uma central de ar condicionado. A adaptação, segundo Silvano, foi pensada para o calor do Amapá e o trabalho durante o dia em bingos e festas.

A customização do carro foi tão bem pensada que Silvano fez questão de regularizar todas as mudanças junto ao Departamento de Trânsito (Detran).

“Eu resolvi fazer essa estrutura para ter meu próprio trabalho, para ter meu ganha-pão“, conta Silvano.

A iniciativa deu tão certo que, com o lucro das vendas de sorvete, ele conseguiu adquirir um outro carro e, mais tarde, construir sua casa. “Meu trabalho é próprio, e isso eu agradeço”, afirma.

Atualmente, Silvano e sua sorveteria itinerante estão marcando presença na 54ª Expofeira do Amapá pelo terceiro ano consecutivo, com vendas a todo vapor até o dia 7 de setembro.

Ele faz um convite caloroso para que o público venha conhecer seu empreendimento. “Venha saborear o melhor sorvete do estado do Amapá”, diz, com orgulho.

Para quem se interessar em contratar a “Sorveteria do Careca” para eventos, Silvano disponibiliza dois contatos: (96) 99157-3255 ou (96) 98405-0285.

A inovação de Silvano, que soube ver uma oportunidade onde muitos só enxergariam um carro antigo, prova que a criatividade e o esforço podem pavimentar um caminho de sucesso.