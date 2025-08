Paulo Lemos assume mandato na Câmara Federal com foco no fim da jornada 6×1

A posse ocorreu de forma remota, após decisão do TSE, que determinou a retotalização dos votos no estado e corrigiu distorções no resultado das eleições de 2022.

O advogado e ex-deputado estadual Paulo Lemos (PSOL) tomou posse nesta sexta-feira, 1º de agosto, como deputado federal pelo Amapá, com o compromisso de priorizar pautas sociais, entre elas o fim da jornada exaustiva de trabalho conhecida como 6×1 — quando o trabalhador folga apenas um dia após seis dias consecutivos de atividade.

A posse ocorreu de forma remota, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou a retotalização dos votos no estado e corrigiu distorções no resultado das eleições de 2022. Com isso, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) confirmou o direito de Lemos à vaga na Câmara dos Deputados.

Paulo Lemos é advogado, professor, militante da causa social e já exerceu dois mandatos como deputado estadual. Também ocupou o cargo de secretário de Administração do Estado do Amapá. Em seu discurso de posse, destacou a responsabilidade do cargo e reafirmou sua origem na educação pública e na luta por direitos coletivos.

“Chego aqui com tranquilidade, sabendo que esse mandato é fruto da vontade do povo amapaense, confirmada pelo TRE. Agora, é hora de honrar essa escolha com trabalho diário e dedicação total ao nosso estado”, afirmou.

Além do combate à jornada 6×1, Lemos elencou outras prioridades de mandato, como a valorização dos servidores públicos, a defesa da educação pública, a integração logística e rodoviária do Amapá com o restante do país, a luta por moradia digna, a preservação da Amazônia e a aprovação da PEC 47, que assegura ao Amapá os mesmos direitos federativos dos demais estados brasileiros.

O parlamentar também afirmou que atuará em articulação com os demais membros da bancada federal do Amapá — senadores e deputados — para avançar em agendas estratégicas voltadas ao desenvolvimento regional.

Na Câmara, Paulo Lemos se soma à bancada do PSOL, reconhecida por sua postura combativa em defesa da justiça social, da democracia e do meio ambiente. O partido também é autor de propostas como a reforma tributária solidária e a taxação dos super-ricos, bandeiras que agora passam a contar com o reforço do novo deputado. amapaense.