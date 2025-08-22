Perícia não encontra lesões em assessora que acusou jornalistas de agressão

Laudo, produzido no mesmo dia da confusão com o prefeito e os jornalistas, descarta violência contra Anne Távora no episódio do ‘mata-leão’

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O laudo do exame de corpo de delito realizado pela Polícia Científica do Amapá não encontrou qualquer evidência de que a assessora Anne Távora de Araújo, da Secretaria Municipal de Comunicação de Macapá, tenha sido agredida pelos jornalistas Heverson Castro e Iran Fróes. O documento, divulgado ontem à noite pela defesa dos comunicadores, foi produzido no último dia 17 de agosto, horas após o episódio em que o prefeito Antônio Furlan (MDB) aplicou um ‘mata-leão’ no cinegrafista Iran Fróes, durante uma vistoria de obra pública.

De acordo com o relatório assinado pela médica-legista Talita Martins, do Departamento de Medicina Legal, o exame não constatou ofensa à integridade corporal nem sinais de violência. O parecer técnico responde a todos os quesitos legais obrigatórios, concluindo de forma unânime que não houve lesões, incapacidade para o trabalho ou risco de vida.

Contexto da acusação

Anne Távora alegou na Delegacia de Mulheres ter sido agredida pelos jornalistas, que tentavam entrevistar o prefeito. A versão dela foi usada pela defesa de Furlan e resultou na detenção dos profissionais da imprensa por mais de seis horas.

O documento, que integra o processo investigativo conduzido pelo delegado Raphael Paulino, destaca:

— “Pericianda não apresenta ofensa à sua integridade física. Findo ao exame, passamos a responder aos quesitos exigidos por lei: Não houve lesão”.

Com a conclusão, a versão de que os jornalistas teriam agredido a servidora perde sustentação técnica. O laudo passa a ser uma das principais peças de análise para o Ministério Público e para a Justiça na apuração das responsabilidades sobre o episódio que ganhou grande repercussão no Amapá. Esta semana, o delegado Raphael Paulino enviou relatório à justiça acusando os jornalistas de terem invadido o local da obra e agredido duas assessoras, o que teria provocado a reação do prefeito. O vídeo mais famoso do caso, no entanto, também contraria essa avaliação do delegado.

Heverson Castro anunciou ontem que vai denunciar o delegado à corregedoria da PC. Paulino não atendeu ao pedido de posicionamento do Portal SN.