Petrobras conclui com sucesso simulação de contenção de vazamentos na costa do Amapá

28, agosto, 2025
Mais de 400 profissionais participaram dos testes, supervisionados pelo Ibama, incluindo um hospital de fauna montado em Oiapoque
Por SELES NAFES

A Petrobras concluiu com sucesso, nesta quarta-feira (27), a simulação de contenção de vazamentos de óleo na costa do Amapá, a última etapa do processo de licenciamento para exploração de petróleo na Margem Equatorial amazônica, a 550 km da foz do Rio Amazonas. A avaliação começou às 18h do último domingo (24) e mobilizou mais de 400 pessoas sob observação do Ibama.

Os testes foram realizados no navio sonda NS-42 no Bloco-M59. Os exercícios incluíram a ativação de um hospital de fauna em Oiapoque, município localizado a 590 km de Macapá, preparado para receber animais em caso de acidentes ambientais. 

Também foram testadas as estruturas de resposta em mar e em terra, com uso de embarcações, helicópteros, barreiras de contenção e equipes especializadas em atendimento emergencial.

Navio sonda NS-42 que realizou os testes. Após o licenciamento, a embarcação vai perfurar o primeiro poço de sondagem na costa do Amapá

Segundo a estatal, o objetivo da simulação foi comprovar a capacidade de resposta a situações de risco envolvendo possíveis derramamentos. O resultado foi considerado positivo porque todos os acionamentos foram respondidos com eficiência e dentro do prazo.

Com a conclusão dos testes, a Petrobras aguarda agora os desdobramentos da análise técnica do órgão ambiental, que irá avaliar se a empresa está apta a avançar para a fase de perfuração exploratória na Margem Equatorial, região estratégica para o futuro da produção de petróleo no país.

O bloco FZA-M59 fica a 173 km de Oiapoque, cidade que dará apoio às atividades da Petrobras. 

