PF apura fraude em sistema eleitoral e cumpre mandado em Macapá

Funcionário terceirizado do TRE é suspeito de inserir dados falsos e desviar valores de multas eleitorais

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (20), um mandado de busca e apreensão no bairro Terra Nova, na zona norte de Macapá, contra um funcionário de uma empresa terceirizada contratada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP).

A operação, batizada de “Código 078”, investiga a prática de peculato-desvio e inserção de dados falsos em sistema de informação, crime conhecido como peculato digital.

Segundo as apurações, o investigado recebia pagamentos de eleitores, via PIX ou em espécie, para quitar multas eleitorais, mas em vez de repassar os valores aos cofres públicos, lançava códigos de dispensa indevidos no sistema do TRE, ocultando o desvio.

A PF informou que a investigação começou após denúncia e ainda não divulgou detalhes sobre a quantidade de eleitores afetados ou o montante desviado. Caso os crimes sejam comprovados, as penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão, além de multa.