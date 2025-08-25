PF prende integrantes de facção brasileira que invadiu garimpos na Guiana

Operação Boulanger 2 mira crimes armados e tráfico transnacional na fronteira com a Guiana Francesa. Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal prendeu, neste domingo (24), em Oiapoque, a 590 km de Macapá, um integrante de uma organização criminosa envolvida em invasões a garimpos ilegais na Guiana Francesa. A captura ocorreu no âmbito da Operação Boulanger 2, deflagrada para combater crimes como homicídios de garimpeiros, tráfico de drogas e armas, além de exploração de trabalho análogo à escravidão.

Segundo as investigações, o suspeito desempenhava papel estratégico no grupo, garantindo apoio logístico e operacional por meio do transporte fluvial e terrestre de suprimentos, armamentos e entorpecentes. Ele também auxiliava em resgates e na ocultação de armas em áreas de difícil acesso na fronteira.

Durante o cumprimento do mandado, os agentes encontraram em posse do acusado 1,1 quilo de ouro, uma pistola de uso restrito e materiais utilizados para manter a estrutura do grupo, como motores e internet portátil via satélite.

O preso foi encaminhado à Delegacia da PF em Oiapoque e, posteriormente, ao sistema prisional. Ele deve responder por participação em organização criminosa, posse ilegal de arma de fogo e usurpação de bens da União.

No total, cinco pessoas foram presas nesta etapa da operação, que já identificou a maior parte dos integrantes da facção.