PF prende suspeitos de pertencer à rede de exploração sexual e tráfico de pessoas na fronteira

Durante o cumprimento dos mandados, policiais encontraram compartimentos secretos em casa onde as vítimas eram mantidas sob cárcere privado.

Da REDAÇÃO

Dois homens investigados por envolvimento em uma rede criminosa de exploração sexual, tráfico de pessoas e comércio ilegal de armas na região de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa foram presos pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (7). A ação ocorreu em Oiapoque, município localizado ao norte do Amapá, e faz parte da Operação Arapuca 2, deflagrada como desdobramento de uma fase anterior da investigação.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos após a PF reunir novos indícios de que os suspeitos, que anteriormente respondiam em liberdade, voltaram a praticar os mesmos crimes pelos quais já haviam sido denunciados. Além disso, as investigações apontam que ambos passaram a atuar também no comércio ilegal de armas de origem estrangeira.

De acordo com a delegada federal Vanessa Varela, a operação teve início a partir de denúncias sobre o tráfico de uma mulher indígena para fins de exploração sexual.

“Foi descoberto que a indígena era mantida em cárcere privado, sob ameaças, sendo obrigada a prestar serviços sexuais a pescadores da região”, relatou.

O caso motivou a primeira fase da operação, em dezembro de 2023, quando três pessoas foram presas. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares que, após perícia, revelaram a existência de uma rede de compartilhamento de imagens de adolescentes exploradas sexualmente.

Com o aprofundamento das investigações, a PF identificou a reincidência de dois dos investigados, que passaram a integrar um esquema mais amplo de crimes, incluindo o favorecimento à prostituição de menores de idade, o armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil e o tráfico internacional de armas.

“Ao longo da apuração, ficou claro que os presos de hoje praticaram diversos crimes, entre eles tráfico de pessoas, favorecimento da prostituição de crianças e adolescentes, armazenamento e compartilhamento de material pornográfico envolvendo menores, além do comércio ilegal de armas de fogo”, acrescentou a delegada.

A Polícia Federal seguirá com a análise do material apreendido para identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa.