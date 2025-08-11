TRAGÉDIA NO BAILIQUE

Polícia investiga morte de criança que caiu de balsa durante discussão de casal

11, agosto, 2025
Caso ocorreu no Arquipélago do Bailique, distrito de Macapá, após bingo em homenagem ao Dia dos Pais.
Por RODRIGO DIAS

O corpo da menina de 3 anos, desaparecida desde domingo (10) após cair em um rio durante uma discussão entre os pais, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (11) por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM). A ocorrência foi registrada na comunidade de Vila Progresso, no Arquipélago do Bailique, distrito de Macapá.

Segundo informações do CBM, as buscas começaram às 17h do dia do ocorrido e se estenderam por quase 24 horas, até a localização da vítima.

De acordo com testemunhas, os pais, moradores da comunidade Macedônia, discutiam desde as primeiras horas do domingo. Após o encerramento de um bingo alusivo ao Dia dos Pais, realizado na Arena da Vila Progresso, o casal seguiu para a balsa do porto, onde voltou a discutir.

Inicialmente, policiais militares informaram que, segundo relatos de populares, o pai teria empurrado a filha e a mãe no rio. A mulher conseguiu escapar da forte correnteza, mas a menina não foi mais vista.

No entanto, a Polícia Civil, com base em novos relatos, apurou que, durante um momento de distração, a criança teria caído da balsa e a mãe pulou atrás. Também há outras versões de que a família estaria numa canoa, com a criança ao colo, quando tudo aconteceu.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias exatas da morte.

