Polícia invetiga invasão a Conselho de Saúde

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá cumpriu mandados de busca e apreensão no município de Ferreira Gomes, a 135 km de Macapá, no inquérito que investiga furto qualificado em um órgão público.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Ferreira Gomes, após a denúncia do crime ocorrido na sede do Conselho de Saúde do município.

O crime foi percebido por uma servidora que, ao chegar ao local, encontrou a porta arrombada e uma janela entreaberta. Ela notou ainda a ausência de uma televisão que ficava na recepção e marcas de pegadas no chão, indicando a movimentação dos invasores.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, as investigações começaram imediatamente após a denúncia.

“A Polícia Civil foi acionada e iniciamos as investigações. Representei pelas buscas e apreensões nas residências de dois suspeitos, que foram deferidas pelo Poder Judiciário. Em seguida, realizamos os cumprimentos dos mandados e apreendemos objetos relacionados ao crime. Diante das provas coletadas, os investigados foram indiciados por furto qualificado”, detalhou.

A Polícia Civil informou que segue com as investigações para elucidar completamente o caso e reforçou seu compromisso com a segurança e a ordem pública no município de Ferreira Gomes.