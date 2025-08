Polícia procura trio que furtou 155 celulares e R$ 10 mil da Americanas em Santana

O crime ocorreu no dia 21 de abril deste ano, no município a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá está à procura de três homens identificados como responsáveis pelo furto de 155 celulares e R$ 10 mil em dinheiro da loja Americanas, localizada no município de Santana, a 17 km de Macapá. O crime ocorreu no dia 21 de abril deste ano, e o inquérito foi concluído nesta terça-feira (5) pela Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de Santana (DCCPS).

Os suspeitos foram identificados como Ivando Coelho Rocha, Wilson Lopes da Silva, ambos de 38 anos, e Thiago Pantoja Pinheiro, de 37 anos. Os três estão com mandados de prisão preventiva em aberto e seguem foragidos. As imagens deles foram divulgadas pela Polícia Civil, que pede a colaboração da população com informações sobre o paradeiro do trio.

A investigação teve início após a prisão em flagrante de uma mulher por receptação. Com ela, os policiais recuperaram os 155 aparelhos celulares furtados. A prisão foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia de Santana. Após o encerramento do procedimento por receptação, o caso foi encaminhado à DCCPS, que ficou responsável por identificar os autores do furto.

De acordo com o delegado Danilo Brito, titular da DCCPS, os suspeitos foram identificados após dois meses de apuração, que envolveu trabalho de inteligência, diligências em campo, depoimentos de testemunhas e da mulher presa, além da análise de imagens de câmeras de segurança da loja.

O carro utilizado pelos criminosos no dia do furto foi localizado na residência da mulher presa por receptação e se tornou uma peça-chave para comprovar a participação dos envolvidos. As imagens de segurança também flagraram a ação dentro do estabelecimento.

Ainda segundo o delegado, os suspeitos já são conhecidos da Polícia Civil do Estado do Pará, onde teriam praticado crimes semelhantes, com o mesmo modo de atuação, contra unidades da mesma rede varejista. A polícia do Amapá está em cooperação com as autoridades paraenses, já que há indícios de que os três envolvidos tenham deixado o estado.

“Diligências continuarão com o fim de que todos eles sejam presos”, afirmou o delegado Danilo Brito.

Informações sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser repassadas de forma anônima e sigilosa ao disque-denúncia da DCCPS, pelo número (96) 98414-9746.