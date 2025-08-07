Policial penal é preso com drogas, celulares e whisky dentro do Iapen

Prisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (7) pelo GTP

Por SELES NAFES

Um policial penal foi preso na madrugada desta quinta-feira (7) dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), em Macapá. Ele foi flagrado transportando uma grande quantidade de drogas e aparelhos celulares.

O servidor foi identificado como Francisco Fábio da Silva Corte, de 33 anos. Segundo fontes ligadas à investigação, a prisão ocorreu nas proximidades da guarita G7 e o servidor já vinha sendo monitorado pela própria Polícia Penal, que suspeitava da atuação irregular do agente.

A ação foi conduzida pelo Grupo Tático Prisional (GTP), unidade especializada da Polícia Penal. O acusado será apresentado na delegacia. Até as 8h30, a ocorrência ainda estava em andamento.

O Portal SN apurou que o policial teria recebido os materiais de dois criminosos que colocaram tudo no pé da guarita, do lado externo do presídio. Quando o material estava sendo içado por uma corda, houve a intervenção do GTP.

O servidor tinha pelo menos 25 celulares, além de carregadores e vários quilos de drogas. Uma garrafa de refrigerante continha bebida alcoólica, provavelmente whisky.

Essa é a segunda vez em menos de um ano que um policial penal é preso dentro do Iapen por envolvimento com o tráfico e entrada de produtos proibidos no Iapen.

Em novembro de 2024, Jonatas Marques, aprovado no concurso de 2022, foi detido ao iniciar o plantão carregando uma bolsa com celulares e entorpecentes.

O Portal SN aguarda posicionamento oficial da direção do Iapen sobre o caso.